Wiesbauer arbeitet an der Kapazitätsgrenze

Wiesbauer ist derzeit mit einer etwa fünffach erhöhten Nachfrage seiner Kunden konfrontiert. Man unternimmt alles, um Kundenbestellungen zu erfüllen, was aber nur teilweise möglich ist. In diesem Zusammenhang bedankt sich Wiesbauer-Geschäftsführer Thomas Schmiedbauer vor allem bei seinen Mitarbeitern, die mit größtem persönlichem Einsatz nicht nur für Wiesbauer, sondern auch für die Versorgung der gesamten Bevölkerung einen riesigen Beitrag leisten. Derzeit wird weit mehr als die doppelte Menge wie üblich produziert, was den Betrieb an seine Kapazitätsgrenzen führt und nur aufgrund der zusätzlichen Schichten rund um die Uhr möglich ist. Dazu kommt, dass bereits wichtige österreichische Rohstofflieferanten riesige Probleme mit ihren ausländischen Arbeitskräften haben und aufgrund dieses Engpasses eine Rohstoff-Verknappung zu befürchten ist.

Gastro-Geschäft liegt brach

Im Gegensatz dazu ist der Gastrobetrieb innerhalb der Wiesbauer-Gruppe nur minimal mit Aufträgen versorgt. Wiesbauer Gourmet Gastro steht vor dramatischen Problemen, die zu drastischen, derzeit nicht abschätzbaren Folgen führen können.

Ebenfalls eingeschränkt sind die Wiesbauer Bistro & Shops, die derzeit ausnahmslos "Nahversorungsaufgaben" umsetzen dürfen, aber auch diese leisten einen wichtigen Beitrag zur Versorgung.