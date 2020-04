Wildsaison im Frühjahr - auch zum Grillen

Spar bot Wildbret bereits in den vergangenen Jahren im Herbst an. Nun können Kundinnen und Kunden schon mit Beginn der Rehsaison – also im Frühling – Wildbret kaufen und was auch neu ist, das Wildfleisch stammt aus niederösterreichischen Revieren. Für die Jägerschaft wurde damit eine zusätzliche neue Absatzmöglichkeit geschaffen. Dass Wildbret leicht zuzubereiten ist, zeigt derzeit auch Martina Hohenlohe mit ihren Kochvideos auf ihrem Blog „Mein wunderbarer Kochsalon“.

Wildbret liegt im Trend

„Wir freuen uns, dass Spar gemeinsam mit dem Wildbret-Handel dem Wildfleisch aus Niederösterreich eine neue Plattform bietet und vor allem der urbanen Bevölkerung den Zugang zu diesem herrlichen Lebensmittel erleichtert“, so Niederösterreichs Landesjägermeister Josef Pröll. „Wildbret erfüllt sämtliche Konsumentenwünsche: Es ist artgerecht und natürlich gewachsen, wurde schonend erlegt, kommt aus der Region und ist qualitativ hochwertig.“ Wildbret entspricht somit dem derzeitigen Ernährungstrend. „Es freut mich sehr, dass es in dieser angespannten Abnahme- und Preissituation im Fleischbereich gelungen ist, eine neue zusätzliche Absatzmöglichkeit zu schaffen“, so Pröll.

Spar versorgt Bevölkerung mit Wildbret

Das Wildfleisch wird ab 30. April für voraussichtlich einen Monat in Interspar-, Eurospar- und Spar-Gourmet-Filialen in Niederösterreich, Wien und dem nördlichen Burgenland erhältlich sein. „Wir übernehmen einen Teil der Gastronomie-Mengen indem wir, zusätzlich zum üblichen Wild-Verkauf im Herbst, jetzt auch den ganzen Mai niederösterreichisches Wildbret anbieten. Übrigens, die meisten Wildspezialitäten eignen sich auch perfekt zum Grillen“, versichert Spar-Geschäftsführer Alois Huber.

#sparfuerniederoesterreich

Lebensmittel aus Niederösterreich haben bei Spar Vorrang. Betriebe aus der Region beliefern Spar seit Generationen in einer fairen Partnerschaft. Mit dem Verkauf von Qualitäts-Produkten aus Niederösterreich unterstützt Spar heimische Betriebe und hilft wertvolle Arbeitsplätze in allen Regionen des Landes zu sichern. „Naheliegend, dass wir in Niederösterreich zusammenhalten“, so Spar-Geschäftsführer Mag. Alois Huber.