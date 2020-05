YO Sirup setzt für Bio-Sirupe auf Glasflaschen

Mit drei natürlich-fruchtigen Sorten erweitert YO seine Produktpalette und bietet ab Juni Bio-Sirup in Glasflaschen an. Auch bei YO Fruchtvoll setzt man auf den Trend zu Glas in der bekannten YO-Form. Die schmackhaften Sirupe mit besonders hohem Fruchtgehalt gibt es ab sofort in 0,5l-Glasflaschen.